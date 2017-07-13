В Греции отдохнула очередная группа членов семей погибших в АТО

В Киев, в аэропорт Жуляны прибыли члены семей погибших в АТО военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые вернулись с отдыха в Греции.

Финансовые затраты на перелет в Афины и бесплатное оздоровление во время недельного отдыха взяла на себя украинская авиакомпания «Дарт», которая начала эту социальную программу с участием Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Во время отдыха в Греции украинцев ждал комфорт и уют, круглосуточная забота и множество приятных впечатлений.

Члены семей военнослужащих, погибших в районе проведения АТО, выразили слова благодарности коллективу авиакомпании «Дарт» за предоставленную возможность бесплатного отдыха в Греции, а представителям Командованию Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины — за проявленную заботу о них и память об их погибших мужьях и отцах.

Источник – http://www.mil.gov.ua/news/2017/07/12/chergovu-grupu-chleniv-simej-zagiblih-v-ato-vijskovosluzhbovcziv-zbrojnih-sil-zustrili-z-vidpochinku-u-greczii/