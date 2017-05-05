В Германию прибыли украинские танки для участия в международных танковых соревнованиях «Сильная Европа»

В Германию доставлена техника танкового взвода Вооруженных Сил Украины, который участвует в международных танковых соревнованиях «Сильная Европа», сообщает пресс-служба МО Украины.

Отечественным Т-64 в рамках учений будут противостоять немецкие, австрийские и польские экипажи на «Леопард 2», а также американские «Абрамсы» и французские «Леклерки».

Вооруженные Силы Украины будет представлять взвод 14 отдельной механизированной бригады из города Владимир-Волынский (Львовская область). В прошлом году этот взвод стал победителем танковых соревнований на внутренней арене.

Сейчас идет подготовительный этап, в ходе которого пройдет рекогносцировка огневых участков полигона Графенвир и пристрелка орудий.

Официальная церемония открытия соревнований состоится в воскресенье, 7 мая.

Источник – http://www.mil.gov.ua/news/2017/05/05/ukrainski-tanki-pribuli-do-nimechchini-dlya-uchasti-v-mizhnarodnih-tankovih-zmagannyah-silna-evropa/

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