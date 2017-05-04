В апреле спрос ОСББ на программу по утеплению жилья вырос втрое по сравнению с мартом

Утеплить и сэкономить, но и повысить стоимость квартир в доме — такую стратегию действий выбирают все больше ОСББ в Украине, сообщает пресс-служба правительства Украины.

Только за последние несколько дней 29 ОСББ стали участниками правительственной программы «теплых» кредитов и привлекли на различные энергоэффективные мероприятия более 7 млн. гривен. Это втрое больше, чем на позапрошлой неделе. Тогда 13 ОСББ получили в госбанках больше 2,1 млн. гривен.

Стремительный рост спроса на правительственную программу демонстрирует и апрель в целом. Так, в апреле почти 60 ОСББ получили на утепление жилья 13,2 млн. грн, что почти втрое больше, чем в марте. Фактически спрос в 2017 году выходит на уровень рекордных показателей конца 2016 года.

Почему ОСББ спешат воспользоваться программой «теплых» кредитов? Во-первых, это возможность получить в рамках программы большое возмещения своих расходов от 40% до 70% суммы привлеченных на утепление средств. Во-вторых, это возможность получить дополнительную компенсацию по «теплым» кредитам из местного бюджета. В результате некоторые ОСББ фактически вдвое уменьшают свои расходы на энергоэффективные мероприятия.

Самое главное, что после проведения энергоэффективных мероприятий жители многоэтажек меньше платят за коммунальные услуги. По данным мониторинга после комплексной термомодернизации дома — утепление, установка ИТП с погодным регулированием — счета за отопление сокращаются вдвое и даже втрое.

В конце концов в утепленных домах гораздо комфортнее проживать, а стоимость квартир повышается минимум на 25%. Например, в одном из луцких ОСББ квартиры после модернизации подорожали вдвое. Как видим преимуществ утепления еще и при двойной компенсации из государственного и местного бюджетов более чем достаточно.

Всего с начала действия программы «теплых» кредитов ею воспользовалось уже 755 ОСББ , которые привлекли на энергосберегающие мероприятия 98,5 млн. Гривен.

Энергоэффективность стала одной из основных рекомендаций и требований ЕС к руководству Украины, а также важным элементом в системе сотрудничества, материально-технической, экспертной и финансовой помощи со стороны Брюсселя. Так в январе этого года, во время телефонного разговора с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, Вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шевчович сообщил, что Евросоюз готов выделить Украине 100 млн евро для наполнения Фонда энергоэффективности. На создание и запуск этого фонда в госбюджете на 2017 год заложено 800 млн грн.

Источник – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249958861&cat_id=244277212

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Это сообщение подготовлено в рамках проекта «Продвижение реформ в регионы» при содействии ЕС.

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