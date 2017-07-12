Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с Европолом

На своем утреннем заседании 12 июля Верховная Рада Украины приняла закон «О ратификации Соглашения между Украиной и Европейским полицейским офисом об оперативном и стратегическом сотрудничестве», сообщается на сайте ВРУ.

Таким образом Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение между Украиной и Европейским полицейским офисом об оперативном и стратегическом сотрудничестве, подписанное 14 декабря 2016г. в Гааге.

Представляя законопроект в Верховной Раде, заместитель Министра внутренних дел Вадим Троян отметил, что он существенно расширит формат сотрудничества Украины с Европолом.

«Законопроект позволит осуществлять обмен оперативной информацией в рамках уголовных производств, участвовать в совместных мероприятиях по расследованию значительно более широкого круга преступлений», — отметил Вадим Троян.

По его словам, ратификация Соглашения также позволит устанавливать местонахождение лиц, причастных к совершению преступлений, участвовать в анализе оперативной информации и создавать международные совместные следственные группы.

Соглашение вступает в силу с даты направления Европейским полицейским офисом по дипломатическим каналам письменного уведомления Украины о получении и принятии сообщения Украины о завершении ею внутригосударственных ратификационных процедур.

Источник – http://rada.gov.ua/news/Novyny/147066.html