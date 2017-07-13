Верховная Рада адаптирует Европейскую конвенцию о выдаче

Принят за основу проект Закона «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Третьего дополнительного протокола и Четвертого дополнительного протокола к Европейской конвенции о выдаче», сообщается на сайте ВРУ.

Изменения направлены на имплементацию в законодательство Украины положений Третьего и Четвертого дополнительных протоколов к Европейской конвенции о выдаче и усовершенствование существующей процедуры экстрадиции из Украины правонарушителей, разыскиваемых компетентными органами иностранного государства для проведения расследования по уголовному делу или исполнения приговора.

В случае принятия Закона лицо получит право просить о применении в отношении его упрощенного порядка выдачи сразу же после задержания в связи с пребыванием в международном розыске, не дожидаясь поступления формального запроса об экстрадиции.

Это позволит сократить сроки пребывания такого лица под стражей на территории Украины с целью его экстрадиции другому государству и вывести практику применения экстрадиции на современный европейский уровень.

При этом в статье 588 предусмотрено, что упрощенный порядок выдачи не применяется в случае привлечения лица к уголовной ответственности или отбывания наказания на территории Украины, если есть основания полагать, что выдача может противоречить интересам защиты национальной безопасности Украины или что разыскиваемое лицо является гражданином Украины.

Источник – http://rada.gov.ua/news/Novyny/147066.html