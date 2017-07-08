Венгрия предоставит Украине около $100 млн финансовой помощи

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиятро анонсировал пакет финансовой поддержки для Украины в сумме около 100 млн долларов.

Об этом говорится в статье «Реформы без права на НАТО: что привезет Гройсман с конференции о поддержке Украиной».

«Я рад объявить о выделении Украине кредита на сумму 50 млн долларов для обновления инфраструктуры. А также мы выделяем 40 млн евро безвозвратной помощи грантов для агропромышленного комплекса и фермеров Украины, которые намерены провести обновление (производственных мощностей)», — сказал Сиярто.

Еще одно заявление Сиярто касалась помощи семьям украинских военных, участвовавших в АТО. Венгерский министр рассказал о намерениях принять на летний отдых 2300 детей, родители которых воюют на Донбассе.

Источник — http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/07/6/7068176/

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