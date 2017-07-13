Безопасность, возможность, улучшение, действие — партнеры КМЕС делятся своим видением на открытии серии тренингов «Возглавляя изменения»

На этой неделе Консультационная миссия ЕС в Украине (КМЕС) дала старт амбициозной программе тренингов, которая продлится до ноября, сообщает пресс-служба КМЕС.

Цель программы — расширить возможности ведомств сектора гражданской безопасности системы Министерства внутренних дел Украины во внедрении реформ.

Программа тренингов «Возглавляя изменения», как отметил Председатель КМЕС Кястутис Ланчинскас во вторник, поспособствует совершенствованию навыков участников в сферах государственной политики, управления изменениями, генерирования идей и планирование.

Кроме того, КМЕС консультативно помогала разрабатывать стратегию развития МВД, которая должна вскоре быть согласована министром и открыта для публичного обсуждения.

Источник – http://www.euam-ukraine.eu/ua/news/safety-opportunity-improvement-action-euam-partners-define-their-vision-at-leading-the-change-opening/